Маск планирует брать деньги с новых пользователей X за посты

Илон Маск намерен взимать с новых пользователей X небольшую плату, чтобы позволить публикацию в социальной сети и решить проблему с ботами. Об этом пишет TechCrunch, сообщает Mezha Media.

По словам миллиардера, взыскание небольшой платы с новых аккаунтов является "единственным способом" остановить "навал ботов".

"Современный искусственный интеллект (и фермы троллей) могут легко пройти проверку "не бот ли вы" , - написал бизнесмен, имея в виду такие инструменты, как CAPTCHA.

На уточняющий вопрос Илон Маск добавил, что без уплаты комиссии новые пользователи смогут публиковать посты через три месяца после создания аккаунтов.

Как и в случае со многими объявлениями, связанными с социальной платформой, пока нет никаких подробностей о том, когда эта политика будет применена и какую плату придется платить новым пользователям.

Напомним, что Илон Маск ранее уже не раз заявлял о борьбе с ботами. Впрочем, самого бизнесмена подозревали в использовании ботов для помощи собственному бизнесу. Одна из таких ситуаций произошла вокруг Tesla осенью 2013 года. Тогда новые аккаунты начали поститься о компании, которой угрожали убытки.