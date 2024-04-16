Польські фермери розблокували пункт пропуску "Угринів" – ДПСУ

Польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Долгобичув-Угринів". Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща у вівторок о 13.50 за київським часом учасники акції на території Польщі припинили блокувати рух вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів". Оформлення та пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках почали здійснюватися у звичайному режимі" , – повідомив він.

За даними Демченка, на цей час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території Польщі.

Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.