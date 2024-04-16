Фіцо пообіцяв, що перешкоджатиме вступу України до НАТО

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна виступає проти вступу України до НАТО і пообіцяв перешкоджати цьому процесу, коли настане час. Про це пише Kresy, повідомляє Ліга.net.

За його словами, якщо Україна хоче стати членом Альянсу, це "чисто її вибір", але Словаччина не підтримає цього рішення.

"Ми говоримо, що не ратифікуватимемо документи про прийняття України до Альянсу в парламенті. Інтереси Словаччини будуть поставлені під загрозу, якщо Україна стане членом НАТО" , - заявив Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що його країну "цілком влаштовує нейтральна Україна", а її північноатлантична інтеграція "буде на користь лише третій світовій війні".

Раніше Фіцо говорив, що повністю підтримує вступ України до Євросоюзу, обіцяючи допомагати країні у набутті членства.