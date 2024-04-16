Фицо пообещал, что будет препятсвовать вступлению Украины в НАТО

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна выступает против вступления Украины в НАТО, и пообещал препятствовать этому процессу, когда придет время. Об этом пишет Kresy, сообщает Лига.net.

По его словам, если Украина хочет стать членом Альянса, это "чисто ее выбор", но Словакия не поддержит это решение.

"Мы говорим, что не будем ратифицировать документы о принятии Украины в Альянс в парламенте. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО" , – заявил Фицо.

Словацкий премьер добавил, что его страну "вполне устраивает нейтральная Украина", а ее североатлантическая интеграция "будет на пользу только третьей мировой войне".

Ранее Фицо говорил, что полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз, обещая помогать стране в обретении членства.