У Раді розповіли, як покрити додаткові 70 тисяч військовим на передовій

Уряд зможе забезпечити доплату в розмірі 70 тисяч грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту, коштом податкових надходжень та облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Економічна правда.

"Перше. За рахунок податків, які ми всі разом із готовністю і розумінням будемо сплачувати в обсязі, необхідному нашим військовим. Стільки, скільки буде потрібно. Друге. За рахунок внутрішнього боргу, тим більше тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу насамперед банків" , - заявив голова комітету.

Водночас Гетманцев прокоментував ідеї про перерозподіл бюджетних коштів, призначених на фінансування телемарафону, на Збройні сили України, а також скорочення державного апарату для зменшення витрат на зарплати чиновникам.

"Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд грн на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення" , - додав Гетманцев.

Голова комітету наголосив, що в будь-якому разі Україні слід уникати фінансування за рахунок емісії гривні.