В Раде рассказали, как покрыть дополнительные 70 тысяч военным на передовой

Правительство сможет обеспечить доплату в размере 70 тысяч грн для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии фронта, за счет налоговых поступлений и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.

"Первое. За счет налогов, которые мы все вместе с готовностью и пониманием будем платить в объеме, необходимом нашим военным. Столько, сколько будет нужно. Второе. За счет внутреннего долга, тем более здесь есть куда двигаться в плане привлечения ресурса прежде всего банков" , - заявил глава комитета.

В то же время Гетманцев прокомментировал идеи, которые стали популярными среди некоторых пользователей сети интернет, в частности - перераспределение бюджетных средств, предназначенных на поддержание работы общенационального телемарафона, на Вооруженные силы Украины, а также сокращение государственного аппарата для уменьшения расходов на зарплаты чиновникам.

"Скажу так, в прошлом году текущее содержание войска по общему фонду государственного бюджета стоило 5 млрд грн в день. Вы можете сами посчитать, сколько дней войны мы можем профинансировать, пытаясь сэкономить несколько миллиардов гривен на эфемерных государственных расходах. Да, конечно, и это деньги, но это откровенная дичь, когда указывают на эти средства как на решение" , - добавил Гетманцев.

Председатель комитета отметил, что в любом случае Украине следует избегать финансирования за счет эмиссии гривны.