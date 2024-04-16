Україна за місяць втратила гігантський обсяг енергогенерації – Міненерго

Україна внаслідок останніх обстрілів із боку Росії втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час поїздки в Брюссель на неформальне засідання міністрів енергетики Євросоюзу, повідомляє ЛігаБізнес.

"Ми приблизно порахували, що втратили до 7 ГВт у нашій системі. Це гігантський обсяг генерації. І вони також знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, які передають електроенергію" , – сказав Галущенко в інтерв'ю після засідання.

Влітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця.