Украина за месяц потеряла гигантский объем энергогенерации – Минэнерго
Украина в результате последних обстрелов со стороны России потеряла 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время поездки в Брюссель на неформальное заседание министров энергетики Евросоюза, сообщает Лига.Бизнес.
"Мы примерно посчитали, что потеряли до 7 ГВт в нашей системе. Это гигантский объем генерации. И они также уничтожили ряд высоковольтных трансформаторов на подстанциях, которые передают электроэнергию", — сказал Галущенко в интервью после заседания.
Летом Украина сможет частично компенсировать эти потери, воспользовавшись возобновляемыми источниками энергии, прежде всего солнца.
"Зима будет вызовом. Поэтому сейчас мы обсуждали способы, как можно было бы быстро увеличить генерацию", — сказал Галущенко.