Украина за месяц потеряла гигантский объем энергогенерации – Минэнерго

Украина в результате последних обстрелов со стороны России потеряла 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время поездки в Брюссель на неформальное заседание министров энергетики Евросоюза, сообщает Лига.Бизнес.

"Мы примерно посчитали, что потеряли до 7 ГВт в нашей системе. Это гигантский объем генерации. И они также уничтожили ряд высоковольтных трансформаторов на подстанциях, которые передают электроэнергию" , — сказал Галущенко в интервью после заседания.

Летом Украина сможет частично компенсировать эти потери, воспользовавшись возобновляемыми источниками энергии, прежде всего солнца.