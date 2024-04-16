Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Про це свідчить﻿ картка документа на сайті Верховної ради.

Зазначається, що президент підписав законопроєкт 16 квітня.

"Повернуто з підписом від президента України" , – йдеться на сайті Ради.

Усі положення закону набудуть чинності через місяць після підписання, тобто 16 травня.

Що передбачає закон про мобілізацію

Нагадаємо, що Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа. Щодо основних положень закону, то вони є наступними: