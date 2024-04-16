Зеленський підписав закон про мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.
Про це свідчить картка документа на сайті Верховної ради.
Зазначається, що президент підписав законопроєкт 16 квітня.
"Повернуто з підписом від президента України", – йдеться на сайті Ради.
Усі положення закону набудуть чинності через місяць після підписання, тобто 16 травня.
Що передбачає закон про мобілізацію
Нагадаємо, що Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа. Щодо основних положень закону, то вони є наступними:
- Замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.
- Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.
- Не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть в добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.
- Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).
- Визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК.
- Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
- Ті, хто отримав II - III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.
- Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
- Обмеження права керування авто за ухилення від військової служби. Однак є винятки.
- Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.
- Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Потрібно на період мобілізації усім громадянам віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього).