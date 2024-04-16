Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.

Об этом свидетельствует карта документа на сайте Верховной рады.

Президент подписал законопроект 16 апреля.

"Возвращен с подписью от президента Украины" , – говорится на сайте Рады.

Все положения закона вступят в силу через месяц после подписания, то есть 16 мая.

Что предусматривает закон о мобилизации

Напомним, что Верховная Рада 11 апреля одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. При этом норма о демобилизации была исключена из документа. Что касается основных положений закона, то они являются следующими: