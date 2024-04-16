США не надають допомоги Україні, через малі витрати Європи на оборону – The Times

У Європі йде наземна війна, Китай загрожує Тайваню, а в суботу 13 квітня Іран здійснив безпрецедентну атаку з використанням ракет та безпілотників на Ізраїль. Саме з цієї причини історик Ніл Фергюсон попереджає, що світ знаходиться за кілька метрів від Третьої світової війни. Посилаючись на матеріали The Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Він вважає, що Другу світову війну можна розглядати як накопичення конфліктів у різних регіонах, які сталися одночасно — і що ми зараз стоїмо на порозі тієї ж самої моделі.

"Ми не можемо продовжувати платити за військовий захист Європи, в той час як країни НАТО не платять свою справедливу частку і живуть на широку ногу. Ми були дуже щедрі до Європи, і тепер настав час подбати про себе" , — сказав Джон Кеннеді 35-й президент США на засіданні Ради національної безпеки в 1963 році.

Ці слова можна розглянути як доказ того, що європейські держави десятиліттями жили за рахунок американської щедрості. Лише в цьому контексті можна зрозуміти нещодавні висловлювання Трампа про те, що Росія може робити "все, що завгодно" з країнами, які ухиляються від витрат на оборону. У Берліні, Парижі й Римі колективно затамували подих — і висловили презирство до колишнього президента — але Трамп був однозначно правий, вважає газета The Times.

Америка, яка нині витрачає 3,5% ВВП на оборону, роками намагалася застосовувати м'яку дипломатію, але безрезультатно. Коли Росія напала на Грузію, європейські країни скоротили військові бюджети. Коли Росія анексувала Крим, вони скоротили їх ще більше. Навіть після повномасштабного вторгнення в Україну, більшість європейських країн-членів НАТО все ще не виконали своє зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону.

"Хочете зрозуміти, чому Конгрес США не хоче розщедритися на допомогу Україні? Не дивіться на Вашингтон, подивіться на Європу. Навіщо Америці надсилати мільярди доларів платників податків, якщо країни, найближчі до цього конфлікту, самі не хочуть платити?" , — повідомляє The Times.

Згідно з доповіддю Carnegie Europe, 14 європейських членів НАТО в 1990 році витрачали на оборону близько 314 мільярдів доларів на рік. До 2015 року альянс майже подвоївся — але витрати на оборону впали на 30%. Минулого року витрати Німеччини все ще були на 14 мільярдів євро нижчими за її зобов'язання. Бельгія, де розташована штаб-квартира НАТО, витратила лише 1,21% ВВП. Це було б смішно, якби не було так трагічно.

Якщо вже на те пішло, то спроба Трампа присоромити Європу не зайшла надто далеко. Роками європейці глузували з Америки та висміювали її в порівнянні з Європою з її щедрим соціальним забезпеченням і високою культурою.

Якщо Третя світова війна розпочнеться до того, як Європа встигне ремілітаризуватися, історія судитиме її менш прихильно, ніж Чемберлена (колишнього прем'єр-міністра Великої Британії та головного провідника політики умиротворення Гітлера). Найкращий шанс для Європи врятувати НАТО, незалежно від того, чи переможе Трамп на президентських виборах цього року — це зобов'язання збільшити й підвищити ефективність оборонних видатків.