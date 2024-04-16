США не дают помощь Украине, из-за малых расходов Европы на оборону – The Times

В Европе идет наземная война, Китай угрожает Тайваню, а в субботу 13 апреля Иран совершил беспрецедентную атаку с использованием ракет и беспилотников на Израиль. Именно по этой причине историк Нил Фергюсон предупреждает, что мир находится в нескольких метрах от Третьей мировой войны. Ссылаясь на материалы The Times, сообщает Зеркало недели.

Он считает, что Вторую мировую войну можно рассматривать как накопление конфликтов в разных регионах, которые произошли одновременно — и что мы сейчас стоим на пороге той же модели

"Мы не можем продолжать платить за военную защиту Европы, в то время как страны НАТО не платят свою справедливую долю и живут на широкую ногу. Мы были очень щедры к Европе, и теперь пора позаботиться о себе" , — сказал Джон Кеннеди 35-й президент США на заседании Совета национальной безопасности в 1963 году.

Эти слова можно рассмотреть как доказательство того, что европейские государства жили десятилетиями за счет американской щедрости. Только в этом контексте можно понять недавние высказывания Трампа о том, что Россия может делать "все, что угодно" со странами, уклоняющимися от расходов на оборону. В Берлине, Париже и Риме коллективно затаили дыхание — и выразили презрение к бывшему президенту — но Трамп был однозначно прав, считает газета The Times.

Америка, ныне тратящая 3,5% ВВП на оборону, годами пыталась применять мягкую дипломатию, но безрезультатно. Когда Россия напала на Грузию, европейские страны сократили военные бюджеты. Когда Россия аннексировала Крым, они сократили их еще больше. Даже после полномасштабного вторжения в Украину большинство европейских стран-членов НАТО все еще не выполнили свое обязательство тратить 2% ВВП на оборону.

"Хотите понять, почему Конгресс США не хочет раскошелиться на помощь Украине? Не смотрите на Вашингтон, посмотрите на Европу. Зачем Америке присылать миллиарды долларов налогоплательщиков, если страны, ближайшие к этому конфликту, сами не хотят платить?" , — сообщает The Times.

Согласно докладу Carnegie Europe, 14 европейских членов НАТО в 1990 году тратили на оборону около 314 миллиардов долларов в год. К 2015 году альянс почти удвоился, но расходы на оборону упали на 30%. В прошлом году расходы Германии все еще были на 14 миллиардов евро ниже ее обязательств. Бельгия, где находится штаб-квартира НАТО, потратила всего 1,21% ВВП. Это было бы смешно, если бы не было так трагично.

Если уж на то пошло, то попытка Трампа пристыдить Европу не зашла слишком далеко. Годами европейцы насмехались над Америкой и высмеивали ее по сравнению с Европой с ее щедрым социальным обеспечением и высокой культурой.

Если Третья мировая война начнется до того, как Европа успеет ремилитаризироваться, история будет судить ее менее благосклонно, чем Чемберлена (бывшего премьер-министра Великобритании и главного руководителя политики умиротворения Гитлера). Лучший шанс для Европы спасти НАТО, независимо от того, победит ли Трамп на президентских выборах в этом году — это обязательство увеличить и повысить эффективность оборонных расходов.