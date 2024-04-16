Мобілізація засуджених: Шуляк розповіла, кому не дадуть зброю

Верховна рада 4 квітня у першому читанні ухвалила законопроєкт про можливість добровільної мобілізації засуджених. Щоправда, стати до захисту Батьківщини зможуть далеко не всі охочі, які перебувають за ґратами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу", голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Сьогодні немає популярних рішень, які б подобалися всім, тому мобілізація засуджених підпадає під категорію не дуже популярних рішень. Такі норми закону дискуються навіть у сесійній залі. Зараз, коли законопроєкт пройшов перше читання і готується до другого, ми не виключаємо, що будуть певні правки, які будуть розглядатися і правоохоронним комітетом і вже потім будуть голосуватися в сесійній залі" , - зазначила Шуляк.

Нардеп повідомила, що законопроект передбачає згоду засуджених на мобілізацію, відповідність низці категорій та належний стан здоров’я.

"Перш за все вони будуть проходити медичний огляд, який відбуватиметься двічі. Перший - безпосередньо в місці, де вони відбуваються таке покарання, а другий - під час проходження ВЛК. Всі засуджені, які виявили бажання бути мобілізованими, і захищати країну, будуть також обов'язково проходити психологічну експертизу, також обов'язково потрібна буде згода командира військової частини" , - пояснила Шуляк.

Вона також вказала, що після збору необхідних документів - заяви засудженого, згоди військової частини, медичних довідок - суд має розглянути заяву засудженого та ухвалити рішення про те, чи може особа підписати контракт і бути умовно-достроково звільненою.

"Звичайно будуть винятки. Не зможуть підписати контракт і бути мобілізованими люди, які скоїли злочини проти основ національної безпеки, колаборанти, які здійснили вбивства, інші тяжкі злочини, як сексуальне насильство тощо" , - наголосила Шуляк.

За її словами, за засудженими, які проходитимуть службу, здійснюватиметься певний адміністративний нагляд.