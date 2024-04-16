NBC News: США очікують від Ізраїлю один з менш агресивних варіантів відповіді Ірану

Американські чиновники вважають, що відповідь Ізраїлю на масований удар іранських військових буде обмеженою за масштабами і може включати атаки за межами Ірану, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє NBC News.

Неназвані американські офіційні особи розповіли виданню, що до атаки Ірану потенційні заходи у відповідь Ізраїлю варіювалися від відсутності військових дій до ударів по іранській території.

Джерела NBC News зазначили, що оскільки атака Ірану не призвела до загибелі ізраїльтян або масштабних руйнувань, то Ізраїль може відповісти одним зі своїх менш агресивних варіантів - ударами за межами Ірану.

Три американські чиновники уточнили, що до таких варіантів може входити завдання ударів по території Сирії, але не по високопоставлених генералах Ірану, а по вантажах або сховищах із сучасними деталями ракет, зброєю або компонентами, які відправляють з Ірану до "Хезболли".

При цьому джерела журналістів уточнили, що США не братимуть участі у відповіді Ірану. Cпіврозмоники NBC News очікують, що ізраїльська влада заздалегідь ділитиметься своїми планами.

Відповідь Ізраїлю

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня іранські військові завдали масованого удару по Ізраїлю. Для цього вони використовували понад 300 дронів, а також балістичних та крилатих ракет.

Це сталося після того, як Ізраїль своїм ударом зруйнував іранське консульство у Сирії. Внаслідок атаки загинув високопоставлений генерал Корпуса вартових ісламської революції.

Представники Ізраїлю неодноразово заявляли про те, що країна має право відповісти на такий удар Ірану. При цьому, за інформацією ЗМІ, міністр оборони країни Йоав Галант у розмові з головою Пентагону Ллойдом Остіном уже попередив, що Ізраїль не має іншого вибору, крім як відповісти.