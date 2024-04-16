Іранський режим обрав шлях самознищення – The Telegraph

Тегеран не може виграти війну проти Ізраїлю, але небезпека полягає в тому, що його лідери надто ірраціональні, щоб визнати це. Безпосередньо атакувавши Ізраїль із його власної території, Іран розпочав битву на межі, в якій він не може перемогти. Про це пише The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

Іранський режим обрав шлях самогубства. Щоправда, для логічного завершення фатального і, ймовірно, незворотного курсу дій Верховного лідера аятоли Хаменеї буде потрібно деякий час. Але одне здається очевидним: іранська теократія увійшла до смертельної петлі. Тегеран зіткнеться або з крахом радянського зразка на тлі регіональної війни, яку він не може собі дозволити, або з кривавою зміною режиму.

Ізраїль знає, що він не може дозволити собі залишити іранський удар без відповіді. Він також знає, що Тегеран — можливо, незабаром з ядерною зброєю — ймовірно, посилить скоординовані прояви агресії з боку Сирії на сході й з боку "Хезболли" в Лівані на півночі. Сьогодні він може розраховувати на підтримку Америки в разі повномасштабної регіональної війни; через кілька років цього може не статися. Іншими словами, Єрусалим навряд чи відступить.

"Але якщо регіональна війна стане випробуванням для Ізраїля, то Іран вона знищить з тієї простої причини, що Тегеран не може дозволити собі взяти гору над своїм супротивником" , — вважає The Telegraph.

Щоб зібрати мільярди, необхідні для фінансування своєї ядерної програми й підтримки режиму Башара Асада в Сирії, він вже підвищив податки на вражаючі суми й девальвував свою валюту до небезпечного рівня. Ситуація, можливо, досягла переломного моменту, коли Іран не може збільшити витрати для задоволення потреб військової ескалації, не призвівши до свого фактичного банкрутства або економічного колапсу, який може спровокувати народне повстання. Як і у випадку з Путіним, західні аналітики намагаються оцінити всеосяжне відчуття долі Хаменеї, що балансує на тонкій межі між маренням і апокаліпсисом.

Нагадаємо, що газета The Wall Street Journal повідомляла, що нездатність Ірану завдати серйозного удару по Ізраїлю через перевагу ізраїльської протиповітряної оборони показала слабкість технологій Тегерана. Тому Іран може вдатись до ядерної ескалації.