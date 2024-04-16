Иранский режим избрал путь самоуничтожения – The Telegraph

Тегеран не может выиграть войну против Израиля, но опасность состоит в том, что его лидеры слишком иррациональны, чтобы признать это. Непосредственно атаковав Израиль с его собственной территории, Иран начал битву на грани, в которой он не может победить. Об этом пишет The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

Иранский режим избрал путь самоубийства. Правда, для логического завершения рокового и, вероятно, необратимого курса действий Верховного лидера аятоллы Хаменеи потребуется некоторое время. Но одно кажется очевидным: иранская теократия вошла в смертельную петлю. Тегеран столкнется либо с крахом советского образца на фоне региональной войны, которую он не может себе позволить, либо с кровавым изменением режима.

Израиль знает, что он не может позволить себе оставить без ответа иранский удар. Он также знает, что Тегеран, возможно, скоро с ядерным оружием, вероятно, усилит скоординированные проявления агрессии со стороны Сирии на востоке и со стороны "Хезболлы" в Ливане на севере. Сегодня он может рассчитывать на поддержку Америки в случае полномасштабной региональной войны; через несколько лет этого может не произойти. Иными словами, Иерусалим вряд ли отступит.

"Но если региональная война станет испытанием для Израиля, то Иран она уничтожит по той простой причине, что Тегеран не может позволить себе взять верх над своим противником" , — считает The Telegraph.

Чтобы собрать миллиарды, необходимые для финансирования своей ядерной программы и поддержки режима Башара Асада в Сирии, он уже повысил налоги на поразительные суммы и девальвировал свою валюту до опасного уровня. Ситуация, возможно, достигла переломного момента, когда Иран не может увеличить затраты на удовлетворение потребностей военной эскалации, не приведя к своему фактическому банкротству или экономическому коллапсу, который может спровоцировать народное восстание. Как и в случае с Путиным, западные аналитики пытаются оценить всеобъемлющее чувство судьбы Хаменеи, балансирующей на тонкой границе между бредом и апокалипсисом.

Напомним, что газета The Wall Street Journal сообщала, что неспособность Ирана нанести серьезный удар по Израилю из-за превосходства израильской противовоздушной обороны показала слабость технологий Тегерана. Поэтому Иран может прибегнуть к ядерной эскалации.