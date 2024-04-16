НАБУ оголосило у розшук екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського
Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило НАБУ в соцмережах.
Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.
Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Олега Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня за нього внесли заставу.
У березні 2022 року суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях і, за інформацією НАБУ, виїхав за кордон.
Відтак, його оголосили в розшук.
Що передувало:
- У 2021 році Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук сина Олега Гладковського – Ігоря. У 2023 році Вищий антикорупційний суд його заочно заарештував у справі про розкрадання 13 млн гривень "Укрспецекспорту".
- Видання Bihus.Info у 2019 році оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення експрезидента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував син Гладковського Ігор. Його батько Олег нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
- Після цього НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".
- У липні 2022 року Олега Гладковського помітили у Варшаві. Виявилося, що він їздить за кордон як волонтер.