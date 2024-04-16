НАБУ оголосило у розшук екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило НАБУ в соцмережах.

Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Олега Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях і, за інформацією НАБУ, виїхав за кордон.

Відтак, його оголосили в розшук.

Що передувало: