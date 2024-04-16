Кличко розповів, коли відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході будують дорогу з тунелем, а завершити роботи планують у вересні, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з Троєщиною. Там будують дорогу з тунелем для виїзду на вулицю Оноре де Бальзака (із пересадковим пасажирським вузлом, де зійдуться трамвайне сполучення, міська електричка та автобусний маршрут).

Робимо все, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні", - заявив Кличко.

За його словами, також тривають роботи з реконструкції транспортної розвʼязки на Оболоні - на перетині вулиць Полярної та Богатирської.