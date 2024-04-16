Кличко розповів, коли відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході будують дорогу з тунелем, а завершити роботи планують у вересні, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з Троєщиною. Там будують дорогу з тунелем для виїзду на вулицю Оноре де Бальзака (із пересадковим пасажирським вузлом, де зійдуться трамвайне сполучення, міська електричка та автобусний маршрут).
Робимо все, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні", - заявив Кличко.
За його словами, також тривають роботи з реконструкції транспортної розвʼязки на Оболоні - на перетині вулиць Полярної та Богатирської.
"Там уже влаштовують асфальтобетонне покриття на новому шляхопроводі. І в травні плануємо відкрити проїзд цим шляхопроводом. А всі роботи на обʼєкті та біля нього - закінчити до осені", - пообіцяв Кличко.