Кличко рассказал, когда откроют движение по Подольско-Воскресенскому мосту

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Подольско-Воскресенском мостовом переходе строят дорогу с тоннелем, а завершить работы планируют в сентябре, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Проверил, как продолжаются работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. В частности, сообщение Подольско-Воскресенского мостового перехода с Троещиной. Там строят дорогу с тоннелем для выезда на улицу Оноре де Бальзака (с пересадочным пассажирским узлом, где сойдутся трамвайное сообщение, городская электричка и автобусный маршрут).

Делаем все, чтобы движение автомобильного транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту полностью запустить в сентябре", - заявил Кличко.

По его словам, также продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на Оболони - на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

"Там уже устраивают асфальтобетонное покрытие на новом путепроводе. И в мае планируем открыть проезд по этому путепроводу. А все работы на объекте и возле него - закончить до осени", - пообещал Кличко.