Росіяни завдали авіаудару по Ямпільській громаді на Сумщині: поранено чоловіка
Російська армія завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади на Сумщині, поранили чоловіка, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила прокуратура Сумщини.
"За даними слідства, 16 квітня 2024 року близько 15:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили авіаудар по території Ямпільської громади Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога пошкоджено майно двох приватних підприємств, зокрема, промислові приміщення та транспортний засіб, також поранення отримав 29-річний підприємець".