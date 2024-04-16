Россияне нанесли авиаудар по Ямпольской общине на Сумщине: ранен мужчина
Российская армия нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины на Сумщине, ранили мужчину, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила прокуратура Сумщины.
"По данным следствия, 16 апреля 2024 около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты совершили авиаудар по территории Ямпольской общины Шосткинского района.
В результате атаки врага повреждено имущество двух частных предприятий, в частности, промышленные помещения и транспортное средство, также ранение получил 29-летний предприниматель".