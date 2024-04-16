Білий дім змінив позицію щодо ідеї спікера Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю

Білий дім різко змінив позицію щодо ідеї спікера Палати представників США Майка Джонсон щодо пакета з чотирьох окремих законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та не тільки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Hill.

Так, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що ініціатива спікера Джонсона "на перший погляд" відповідає запитам Білого дому. Але, як зазначив Кірбі, адміністрація президента США хоче спершу побачити законопроекти Джонсона, перш ніж робити остаточні висновки.

"На перший погляд, справді, здається, що пропозиція спікера насправді допоможе нам виділити допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону. На перший погляд, це виглядає так, ми просто хочемо отримати більше деталей", - сказав представник Білого дому.

Водночас Кірбі наголосив на важливості того, щоб Україна та Ізраїлю, які "перебувають під прицілом", якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу. Білий дім розраховує, що це станеться вже цього тижня.

За даними The Hill, президент США Джо Байден говорив вчора ввечері зі спікером Джонсоном про цю пропозицію щодо розділених законопроектів.

Допомога Україні від США

Конгрес США вже майже пів року не може виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тихоокеанському регіону. У Палаті представників США чекає розгляду вже схвалений Сенатом відповідний законопроект. Однак спікер Джонсон відмовляється виносити його на голосування.

Після нападу Ірану та Ізраїль в Конгресі США виступили за швидке схвалення допомоги Ізраїлю, але у Білому домі наполягали, щоб питання України та Ізраїля розглядалися разом.

Сьогодні, 16 квітня, Джонсон представив власну ініціативу, яка передбачає пакет з чотирьох законопроектів - про допомогу Україні, допомогу Ізраїлю, допомогу Тихоокеанському регіону та питання нацбезпеки США.

Однак до цього у Білому домі заявляли, що Байден не підтримає розділення допомоги України та Ізраїлю.