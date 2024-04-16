Белый дом изменил позицию по идее спикера Джонсона о помощи Украине и Израилю

Белый дом резко изменил позицию по идее спикера Палаты представителей США Майка Джонсон по поводу пакета из четырех отдельных законопроектов о помощи Украине, Израилю, Тайваню и не только, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Hill.

Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что инициатива спикера Джонсона "на первый взгляд" отвечает запросам Белого дома. Но, как отметил Кирби, администрация президента США хочет сначала увидеть законопроекты Джонсона, прежде чем делать окончательные выводы.

"На первый взгляд, действительно, кажется, что предложение спикера действительно поможет нам выделить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона. На первый взгляд, это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей", - сказал представитель Белого дома.

В то же время Кирби отметил важность того, чтобы Украина и Израиля, "находящиеся под прицелом", как можно быстрее получили необходимую помощь для безопасности. Белый дом рассчитывает, что это произойдет уже на этой неделе.

По данным The Hill, президент США Джо Байден говорил вчера вечером со спикером Джонсоном об этом предложении по разделенным законопроектам.

Помощь Украине от США

Конгресс США уже около полугода не может выделить новые средства на финансирование помощи Украине, Израилю и Тихоокеанскому региону. В Палате представителей США ждет рассмотрения уже одобренный Сенатом соответствующий законопроект. Однако спикер Джонсон отказывается выносить его на голосование.

После нападения Ирана и Израиль в Конгрессе США выступили за скорейшее одобрение помощи Израилю, но в Белом доме настаивали, чтобы вопросы Украины и Израиля рассматривались вместе.

Сегодня, 16 апреля, Джонсон представил собственную инициативу, которая предусматривает пакет из четырех законопроектов - о помощи Украине, помощи Израилю, помощи Тихоокеанскому региону и вопросах нацбезопасности США.

Однако ранее в Белом доме заявляли, что Байден не поддержит разделение помощи Украины и Израилю.