DeepState: Окупанти просунулися в Очеретине на Донеччині

У вівторок 16 квітня ворог просунувся в Очеретине, що на Донеччині. ﻿﻿ Про це заявляє проєкт DeepState, повідомляє Українська правда.

Тривають бої у Бердичах, Красногорівці та південніше Урожайного.

Мапа: DeepState

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що російські окупаційні війська захопили Первомайське, що у Донецькій області. Бої за село точилися півтора року.

12 квітня російські війська окупували Богданівку, село Часовоярської міської громади у Бахмутському районі Донецької області.