DeepState: Оккупанты продвинулись в Очеретино в Донецкой области

Во вторник 16 апреля враг продвинулся в Очеретино Донецкой области.﻿﻿ Об этом заявляет проект DeepState, сообщает Украинская правда.

Продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.

Мапа: DeepState

Напомним, 10 апреля стало известно, что российские оккупационные войска захватили Первомайское в Донецкой области. Бои за село шли полтора года.

12 апреля российские войска оккупировали Богдановку, село Часовоярской городской общины в Бахмутском районе Донецкой области.