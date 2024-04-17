DeepState: Оккупанты продвинулись в Очеретино в Донецкой области
Во вторник 16 апреля враг продвинулся в Очеретино Донецкой области. Об этом заявляет проект DeepState, сообщает Украинская правда.
Продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.
Напомним, 10 апреля стало известно, что российские оккупационные войска захватили Первомайское в Донецкой области. Бои за село шли полтора года.
12 апреля российские войска оккупировали Богдановку, село Часовоярской городской общины в Бахмутском районе Донецкой области.