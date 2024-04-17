Канада виділить майже 1,2 млрд доларів на військову допомогу Україні

Уряд Канади подав пакет бюджету, в якому передбачено виділення коштів Україні, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Уряд планує збільшити військові витрати до 1,76 відсотка ВВП до 2030 року, включаючи 8,1 млрд доларів протягом наступних п'яти років.

У бюджеті передбачено виділення 1,6 млрд канадських доларів (1,16 млрд доларів США) протягом п'яти років на військову допомогу Україні.

Також у проєкт включено 350 млн доларів протягом двох років на реагування на великомасштабні гуманітарні кризи та 159 млн доларів протягом п'яти років на підтримку “трансформації” управління глобальних справ Канади.

Допомога Канади Україні

Канада з початку російської агресії почала активно допомагати Україні. Країна надала військову та фінансову допомогу.

Раніше стало відомо, що Канада влітку розпочне передачу Україні 450 безпілотників SkyRanger.

У середині лютого стало відомо, що Канада виділить 44 млн доларів на оборону України.

До речі, Канада розглядає можливість передати Україні ракети класу "повітря-земля" CRV7. Раніше канадський уряд планував їх утилізувати.

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