Канада выделит почти 1,2 млрд долларов на военную помощь Украине

Правительство Канады представило пакет бюджета, в котором предусмотрено выделение средств Украине, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Правительство планирует увеличить военные расходы до 1,76 процента ВВП к 2030 году, включая 8,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет.

В бюджете предусмотрено выделение 1,6 млрд канадских долларов (1,16 млрд доларов США) в течение пяти лет на военную помощь Украине.

Также в проект включено 350 млн долларов в течение двух лет на реагирование на крупномасштабные гуманитарные кризисы и 159 млн долларов в течение пяти лет на поддержку “трансформации” управления глобальных дел Канады.

Помощь Канады Украине

Канада с начала российской агрессии стала активно помогать Украине. Страна предоставила военную и финансовую помощь.

Ранее стало известно, что Канада летом начнет передачу Украине 450 беспилотников SkyRanger

В середине февраля стало известно, что Канада выделит 44 млн долларов на оборону Украины.

К слову, Канада рассматривает возможность передать Украине ракеты класса "воздух-земля" CRV7. Ранее канадское правительство планировало их утилизировать.