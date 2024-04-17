Ще один конгресмен-республіканець закликає Джонсона подати у відставку – WSJ

У вівторок республіканець Томас Массі, гострий критик подальшої допомоги Україні, заявив, що він приєднається до Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку спікера Палати представників Майка Джонсона з посади. За його словами, Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку.﻿﻿ Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.

Джонсон у вівторок пообіцяв залишитися спікером, попри те, що він зіткнувся з найбільшим викликом своєму лідерству з моменту вступу на посаду минулої осені. Виклик спричинили його зусилля ухвалити довгоочікуване фінансування для України, Ізраїлю та інших закордонних союзників.

Джонсон зараз намагається провести складний законопроєкт, що складається з чотирьох частин, через Палату представників до кінця тижня. Значною мірою він покладається на голоси демократів і при цьому хоче зберегти свою посаду.

Все більше республіканців вказують на те, що вони розчарувалися в його лідерстві. Депутати висловлювали занепокоєння з приводу його пропозиції ухвалити чотири окремі законопроекти, об'єднати їх і передати до Сенату.

Нова загроза спікерству Джонсона з'явилася у вівторок вранці, коли республіканець Томас Массі, гострий критик подальшої допомоги Україні, заявив, що він приєднається до Марджорі Тейлор Грін у її клопотанні про відставку з посади. Грін подала цю пропозицію минулого місяця, але поки що не намагалася домогтися голосування.

Массі заявив, що Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку, стверджуючи, що зараз пропозиція звільнити крісло отримає більшу підтримку, ніж у жовтні, коли група з восьми бунтівних республіканців організувала відставку колишнього спікера Кевіна Маккарті.

"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу.

Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким" , – сказав Джонсон.

Цей крок Массі відбувся на тлі розчарування серед великого блоку консерваторів тим, що Джонсон неодноразово звертався до демократів з проханням допомогти ухвалити законопроєкти для фінансування уряду та інших важливих заходів.

Проте, до кінця вівторка жоден інший республіканець не приєднався до пропозиції про відставку, і не було жодних ознак того, що хтось із законодавців міг би замінити Джонсона, якщо він буде усунутий з посади.

Джонсон перебуває під сильним тиском з боку Білого дому та багатьох законодавців, які вимагають ухвалити рішення про фінансування України.

Після неодноразових затримок Джонсон оприлюднив у понеділок пізно ввечері план винесення на розгляд Палати представників чотирьох окремих законопроєктів, маневр, спрямований на те, щоб вийти з тривалого глухого кута, в якому опинився пакет зовнішньої допомоги на суму 95 мільярдів доларів, ухвалений Сенатом раніше цього року.

Лідери обох партій у Конгресі та президент Байден закликали Джонсона підтримати законопроєкт Сенату. Замість цього Джонсон розділив допомогу на частини, намагаючись обійти велику групу республіканців, включаючи Грін і Массі, які виступають проти надання Україні більшої кількості грошей.

Джонсон заявив, що планує оприлюднити фактичний текст заходів вже у вівторок, а Білий дім і демократи в Конгресі заявили, що чекають на деталі.

Але до обіду вівторка законодавці та помічники Джонсона говорили, що план Джонсона - ухвалити заходи допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню окремо, разом із законопроєктом, що має кілька пріоритетів для Республіканської партії, таких як обмеження TikTok, а потім об'єднати їх і відправити до Сенату одним законопроєктом - розвалюється на частини.

Конгресмен Френч Хілл сказав, що на конференції все більше людей висловлювалися за окремі законопроєкти, а не за те, щоб їх передавати разом.

Республіканці також були засмучені тим, що законопроєкт не містить жодних імміграційних заходів.

На закритому засіданні республіканців Палати представників у вівторок вранці Массі закликав Джонсона оголосити про свою відставку зараз, щоб республіканці могли провести вибори лідера до того, як він піде у відставку.

Демократи заявили, що втрутяться, щоб врятувати Джонсона, якщо республіканці спробують усунути його з посади через Україну.