Еще один конгрессмен-республиканец призывает Джонсона подать в отставку – WSJ

Во вторник республиканец Томас Масси, острый критик дальнейшей помощи Украине, заявил, что он присоединится к Марджори Тейлор Грин в ее ходатайстве об отставке спикера Палаты представителей Майка Джонсона с должности. По его словам, Джонсон должен позволить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем уйти в отставку.﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.

Джонсон во вторник пообещал остаться спикером, несмотря на то, что он столкнулся с самым большим вызовом своему лидерству с момента вступления в должность прошлой осенью. Вызов вызвали его усилия принять долгожданное финансирование для Украины, Израиля и других зарубежных союзников.

Джонсон сейчас пытается провести сложный законопроект, состоящий из четырех частей, через Палату представителей до конца недели. В значительной степени он полагается на голоса демократов и при этом хочет сохранить свою должность.

Все больше республиканцев указывают на то, что они разочаровались в его лидерстве. Депутаты выражали беспокойство по поводу его предложения принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат.

Новая угроза спикерству Джонсона появилась во вторник утром, когда республиканец Томас Масси, острый критик дальнейшей помощи Украине, заявил, что он присоединится к Марджори Тейлор Грин в ее ходатайстве об отставке с должности. Грин подала это предложение в прошлом месяце, но пока не пыталась добиться голосования.

Масси заявил, что Джонсон должен позволить Республиканской партии избрать нового лидера, а затем уйти в отставку, утверждая, что сейчас предложение освободить кресло получит большую поддержку, чем в октябре, когда группа из восьми мятежных республиканцев организовала отставку бывшего спикера Кевина Маккарти.

"Я не уйду в отставку, и, по моему мнению, это абсурдное представление, что кто-то может внести предложение об отставке, когда мы просто пытаемся выполнять свою работу.

Нам нужны твердые руки у руля. Я считаю себя спикером военного времени. Я не ожидал, что этот путь будет легким" , – сказал Джонсон.

Этот шаг Масси состоялся на фоне разочарования среди большого блока консерваторов тем, что Джонсон неоднократно обращался к демократам с просьбой помочь принять законопроекты для финансирования правительства и других важных мероприятий.

Тем не менее, к концу вторника ни один другой республиканец не присоединился к предложению об отставке, и не было никаких признаков того, что кто-то из законодателей мог бы заменить Джонсона, если он будет отстранен от должности.

Джонсон находится под сильным давлением со стороны Белого дома и многих законодателей, которые требуют принять решение о финансировании Украины.

После неоднократных задержек Джонсон обнародовал в понедельник поздно вечером план вынесения на рассмотрение Палаты представителей четырех отдельных законопроектов, маневр, направленный на то, чтобы выйти из затянувшегося тупика, в котором оказался пакет внешней помощи на сумму 95 миллиардов долларов, принятый Сенатом ранее в этом году.

Лидеры обеих партий в Конгрессе и президент Байден призвали Джонсона поддержать законопроект Сената. Вместо этого Джонсон разделил помощь на части, пытаясь обойти большую группу республиканцев, включая Грин и Масси, которые выступают против предоставления Украине большего количества денег.

Джонсон заявил, что планирует обнародовать фактический текст мер уже во вторник, а Белый дом и демократы в Конгрессе заявили, что ждут деталей.

Но до обеда вторника законодатели и помощники Джонсона говорили, что план Джонсона - принять меры помощи Украине, Израилю и Тайваню отдельно, вместе с законопроектом, имеющим несколько приоритетов для Республиканской партии, таких как ограничение TikTok, а затем объединить их и отправить в Сенат одним законопроектом - разваливается на части.

Конгрессмен Фрэнч Хилл сказал, что на конференции все больше людей высказывались за отдельные законопроекты, а не за то, чтобы их передавать вместе.

Республиканцы также были расстроены тем, что законопроект не содержит никаких иммиграционных мер.

На закрытом заседании республиканцев Палаты представителей во вторник утром Масси призвал Джонсона объявить о своей отставке сейчас, чтобы республиканцы могли провести выборы лидера до того, как он уйдет в отставку.

Демократы заявили, что вмешаются, чтобы спасти Джонсона, если республиканцы попытаются отстранить его от должности из-за Украины.