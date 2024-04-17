ISW: Затримка допомоги США може призвести до успіхів військ РФ в Україні
Постійні затримки США з наданням безпекової допомоги Україні обмежують здатність українських військ проводити ефективні оборонні операції, надаючи російським військам гнучкість у проведенні наступальних операцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Ця динаміка для російських військ може призвести до оперативно значущих успіхів у майбутньому.
Військові аналітики зазначили, що Росія і Україна беруть участь у постійній гонці інновацій та адаптації у сфері протиповітряної оборони, в якій Росія продовжує коригувати час, масштаби, склад і цілі своїх ударів, намагаючись проникнути в систему протиповітряної оборони України.
Значні затримки у наданні військової допомоги з боку США вже призвели до дефіциту запасів зенітно-ракетних комплексів України і перешкоджають здатності України адаптуватися до еволюції російських ударних комплексів.
Обмежена кількість систем протиповітряної оборони та перехоплювачів змушує Україну приймати складні рішення щодо розподілу систем ППО між тиловими та фронтовими районами, залишаючи фронтові війська значною мірою вразливими до російських повітряних атак.
ISW констатує, що лише Сполучені Штати можуть швидко надати Україні системи протиповітряної оборони в обсязі, необхідному для значного покращення спроможностей протиповітряної оборони України.
Ключові висновки ISW за 16 квітня
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що постійний дефіцит систем протиповітряної оборони та артилерії заважає Україні ефективно захищатися від російських ударів і наземних нападів.
- Зеленський підписав новий закон про мобілізацію 16 квітня, кодифікувавши важке, але критично важливе рішення в зусиллях України стабілізувати свій апарат генерування сил і належним чином підготувати українські збройні сили як до оборони, так і до наступу.
- Російські війська на сході України використовують невеликі групи для здійснення нападів і, як повідомляється, страждають від проблем з моральним духом, але, незважаючи на ці проблеми, російські напади навряд чи досягнуть кульмінації в найближчому майбутньому через нестачу української матеріальної бази.
- Інструктор російського "Штурму-З" стверджував, що російські війська повинні скористатися недоліками України, спричиненими нестачею озброєнь, щоб збільшити кількість ударів російських керованих планерних бомб для підтримки російських наземних операцій.
- Президент Росії Володимир Путін продовжив демонструвати підтримку іранської агресії проти Ізраїлю під час телефонної розмови з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі 16 березня.
- Президент Китайської Народної Республіки (КНР) і Генеральний секретар Комуністичної партії Китаю (КПК) Сі Цзіньпін зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 16 квітня і запропонував передумови для припинення війни в Україні, що свідчить про те, що Сі продовжує позиціонувати себе як нейтрального посередника у війні, незважаючи на зростаючу кількість повідомлень про підтримку Китаєм військових зусиль Росії.
- Служба безпеки України (СБУ) нещодавно знищила російську радіолокаційну станцію дальнього радіусу дії "Небо-У" в Брянській області.
- Кремль продовжує централізувати владу над силами спецназу "Ахмат" глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова через Міністерство оборони (МО) Росії.
- Російський федеральний цензор Роскомнагляд розглядає можливість заборони TikTok в Росії.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки та Донецька, а також на заході Запорізької області на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення 16 квітня.
- За повідомленнями, Республіка Татарстан готує нову програму працевлаштування молоді, яка дозволить неповнолітнім віком від 14 років працювати на підприємствах російської оборонно-промислової бази (ОПБ), що, ймовірно, є частиною постійних зусиль з розширення російської ОПБ.
- Російські окупаційні чиновники використовують систему освіти, зокрема курси історії, для русифікації українських дітей, які проживають на окупованих територіях.