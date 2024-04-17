ISW: Задержка помощи США может привести к успехам войск РФ в Украине

По оценкам ISW, постоянные задержки США с предоставлением помощи по безопасности Украине ограничивают способность украинских войск проводить эффективные оборонительные операции, предоставляя российским войскам гибкость в проведении наступательных операций.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Эта динамика для российских войск может привести к оперативно значимым успехам в будущем.

Военные аналитики отметили, что Россия и Украина участвуют в постоянной гонке инноваций и адаптации в сфере противовоздушной обороны, в которой Россия продолжает корректировать время, масштабы, состав и цели своих ударов, пытаясь проникнуть в систему противовоздушной обороны Украины.

Значительные задержки в предоставлении военной помощи со стороны США уже привели к дефициту запасов зенитно-ракетных комплексов Украины и препятствуют способности Украины адаптироваться к эволюции российских ударных комплексов.

Ограниченное количество систем противовоздушной обороны и перехватчиков заставляет Украину принимать сложные решения по распределению систем ПВО между тыловыми и фронтовыми районами, оставляя фронтовые войска в значительной степени уязвимыми к российским воздушным атакам.

ISW констатирует, что только Соединенные Штаты могут быстро предоставить Украине системы противовоздушной обороны в объеме, необходимом для значительного улучшения возможностей противовоздушной обороны Украины.

Ключевые выводы ISW за 16 апреля