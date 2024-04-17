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У Криму пролунали вибухи на аеродромі в Джанкої – Astra

У Криму пролунали вибухи на аеродромі в Джанкої – Astra
Фото: t.me/astrapress

Уночі 17 квітня на аеродромі "Джанкой" в окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє﻿ Telegram-канал Astra з посиланням на очевидців.

Місцеві жителі повідомляють про пожежу після вибухів.

За попередньою інформацією, горить саме аеродром.

За даними "Радіо Свобода", "Джанкой" – діючий державний аеродром у Криму, де дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.

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