У Криму пролунали вибухи на аеродромі в Джанкої – Astra
Уночі 17 квітня на аеродромі "Джанкой" в окупованому Криму пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на очевидців.
Місцеві жителі повідомляють про пожежу після вибухів.
За попередньою інформацією, горить саме аеродром.
За даними "Радіо Свобода", "Джанкой" – діючий державний аеродром у Криму, де дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.