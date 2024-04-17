У Криму пролунали вибухи на аеродромі в Джанкої – Astra

Уночі 17 квітня на аеродромі "Джанкой" в окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє﻿ Telegram-канал Astra з посиланням на очевидців.

Місцеві жителі повідомляють про пожежу після вибухів.

За попередньою інформацією, горить саме аеродром.

У ніч на середу в окупованому Криму пролунали вибухи в місті Джанкой в районі військового аеродрому. pic.twitter.com/iqJHJPFnt2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2024

За даними "Радіо Свобода", "Джанкой" – діючий державний аеродром у Криму, де дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї.