В Крыму раздались взрывы на аэродроме в Джанкое – Astra

Ночью 17 апреля на аэродроме "Джанкой" в оккупированном Крыму раздалась серия взрывов.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на очевидцев.

Местные жители сообщают о пожаре после взрывов.

По предварительной информации, горит именно аэродром.

В ночь на среду в оккупированном Крыму прогремели взрывы в городе Джанкой в районе военного аэродрома. pic.twitter.com/iqJHJPFnt2 — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2024

По данным "Радио Свобода", "Джанкой" – действующий государственный аэродром в Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрильи.