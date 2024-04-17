В Крыму раздались взрывы на аэродроме в Джанкое – Astra
Ночью 17 апреля на аэродроме "Джанкой" в оккупированном Крыму раздалась серия взрывов.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на очевидцев.
Местные жители сообщают о пожаре после взрывов.
По предварительной информации, горит именно аэродром.
По данным "Радио Свобода", "Джанкой" – действующий государственный аэродром в Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрильи.