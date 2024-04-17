РФ за добу втратила 700 військових та 18 артсистем – Генштаб

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 700 військових, 18 бронемашин, 15 артсистем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали: