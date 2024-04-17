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РФ за добу втратила 700 військових та 18 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила 700 військових та 18 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 700 військових, 18 бронемашин, 15 артсистем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 456 050 (+710) осіб,
  • танків − 7 193 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 13 827 (+18) од,
  • артилерійських систем − 11 624 (+15) од,
  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,
  • засобів ППО − 760 (+1) од,
  • літаків −  347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 279 (+2) од,
  • крилатих ракет − 2 093 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 587 (+24) од,
  • спеціальної техніки − 1 910 (+2) од.

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