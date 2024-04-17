РФ за сутки потеряла 700 военных и 18 артсистем – Генштаб
Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 700 военных, 18 бронемашин, 15 артсистем и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 456 050 (+710) человек,
- танков − 7 193 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 13 827 (+18) ед,
- артиллерийских систем − 11 624 (+15) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 760 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 279 (+2) ед,
- крылатых ракет − 2 093 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 587 (+24) ед,
- специальной техники – 1 910 (+2) ед.