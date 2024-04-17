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РФ за сутки потеряла 700 военных и 18 артсистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла 700 военных и 18 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 700 военных, 18 бронемашин, 15 артсистем и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 456 050 (+710) человек,
  • танков − 7 193 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 13 827 (+18) ед,
  • артиллерийских систем − 11 624 (+15) ед,
  • РСЗО − 1 046 (+0) ед,
  • средств ПВО − 760 (+1) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 279 (+2) ед,
  • крылатых ракет − 2 093 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 587 (+24) ед,
  • специальной техники – 1 910 (+2) ед.

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