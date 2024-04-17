РФ за сутки потеряла 700 военных и 18 артсистем – Генштаб

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 700 военных, 18 бронемашин, 15 артсистем и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.04.24 ориентировочно составили: