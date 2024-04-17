Над авіабазою в Румунії пролетіли невідомі дрони, їх заглушили

У Румунії почали розслідування обставин прольоту невідомих безпілотників над військовою авіабазою в ніч проти 16 квітня. Про це йдеться в публікації румунської служби "Радіо Свобода", повідомляє Європейська правда.

За даними Військово-повітряних сил Румунії, персонал 57-ої авіабази імені Михаїла Когельничану, розташованої неподалік міста Констанца, повідомив про проліт трьох безпілотників у проміжку між 22:30 та 00:30.

Виявлені дрони "були невеликими, найімовірніше, комерційного типу і літали на низьких швидкостях і на невеликій висоті".

"Відповідно до процедур, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки повітряного простору, а органи управління цивільним повітряним рухом були оперативно поінформовані про ситуацію, що склалася" , – йдеться в заяві румунських ВПС.

Речник Міноборони Румунії Константин Спину уточнив "Радіо Свобода", що дрони заглушили, аби вони не становили небезпеки для військового об’єкта.

У зв'язку з інцидентом командування 57-ої авіабази звернулось до Військової прокуратури, а військова частина ініціювала службову перевірку.