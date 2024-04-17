Над авиабазой в Румынии пролетели неизвестные дроны, их заглушили

В Румынии начали расследование обстоятельств пролета неизвестных беспилотников над военной авиабазой в ночь на 16 апреля. Об этом говорится в публикации румынской службы "Радио Свобода", сообщает Европейская правда.

По данным Военно-воздушных сил Румынии, персонал 57-й авиабазы имени Михаила Когельничану, расположенной недалеко от города Констанца, сообщил о пролете трех беспилотников в промежутке между 22:30 и 00:30.

Обнаруженные дроны "были небольшими, скорее всего, коммерческого типа и летали на низких скоростях и на небольшой высоте".

"В соответствии с процедурами, были приняты все меры для обеспечения безопасности воздушного пространства, а органы управления гражданским воздушным движением были оперативно проинформированы о сложившейся ситуации" , – говорится в заявлении румынских ВВС.

Представитель Минобороны Румынии Константин Спину уточнил "Радио Свобода", что дроны заглушили, чтобы они не представляли опасности для военного объекта.

В связи с инцидентом командование 57-й авиабазы обратилось в Военную прокуратуру, а военная часть инициировала служебную проверку.