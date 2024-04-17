Польські протестувальники заблокують один КПП з Україною на два дні

Польські протестувальники планують заблокувати пункт пропуску "Корчова - Краківець" на два дні – з 18 по 20 квітня.

Про це повідомляє﻿ Державна митна служба України.

"За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець". Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що автобуси та легкові авто будуть пропускати безперешкодно в обидва боки.