Польские протестующие заблокируют один КПП с Украиной на два дня

Польские протестующие планируют заблокировать пункт пропуска Корчева - Краковец на два дня - с 18 по 20 апреля.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"По информации польской стороны, вероятно планируется блокировка грузов на въезд в Украину в период с 09:00 час. 18.04.2024 по 09:00 час. 20.04.2024 года перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец". Пропускная способность будет составлять 1 автомобиль в час. Сообщается, что это не будет касаться гуманитарных и военных грузов" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусы и легковые авто будут беспрепятственно пропускать в обе стороны.