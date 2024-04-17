Пенсіонерам, що працюють, перерахували пенсії: коли очікувати виплат

Автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня відбувся для 654 тисяч пенсіонерів, що працюють. Доплати за квітень-травень можна буде отримати в червні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявили в Мінсоцполітики.

Як зазначили в міністерстві, перерахунок здійснюється за стаж, набутий в останні два роки. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

У Мінсоцполітики звертають увагу, що виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 року (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за I квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично, додали в Мінсоцполітики.

Станом на 1 січня 2024 року в Україні було 10,5 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.

Станом на 1 квітня кількість пенсіонерів скоротилася до 10,2 млн осіб. ПФУ поки ще наводив даних, скільки з них працювали.