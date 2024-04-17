Работающим пенсионерам пересчитали пенсии: когда ожидать выплаты

А автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля произошел для 654 тысяч работающих пенсионеров. Доплаты за апрель-май можно будет получить в июне.﻿ Об этом заявили в Минсоцполитики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в министерстве, перерасчет производится за стаж, полученный в последние два года. Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой рассчитывается пенсия.

В Минсоцполитики обращают внимание, что выплата повышенных пенсий произойдет в июне 2024 года (с учетом повышения за апрель и май). Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за I квартал. А такие отчеты будут подаваться по май.

Лично обращаться за проведением пересчета никуда не нужно: он происходит автоматически, добавили в пресс-службе.

На 1 января 2024 года в Украине было 10,5 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

По состоянию на 1 апреля количество пенсионеров сократилось до 10,2 млн человек. ПФУ пока еще приводил данные, сколько из них работали.