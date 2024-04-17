Безпілотники ГУР знову атакували російську РЛС "Контейнер" у Мордовії – ЗМІ

17 квітня українські безпілотники атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.﻿﻿ Про це розповіли співрозмовники в ГУР, повідомляє Українська правда.

За даними джерел видання, це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

Ціллю удару БпЛА став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення цілей близько 3000 км та висотою виявлення понад 100 км. Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 580 кілометрів.

Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000—2002 роках.

Місцеві мешканці у месенжерах пишуть, що звуки вибухів було чутно близько 9 ранку. Також у мережі публікують відео, на яких видно стовп диму на місці РЛС "Контейнер" після влучання безпілотника.

Українські дрони знову атакували російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії. За даними УП, це операція ГУРВІДЕО з соцмереж pic.twitter.com/EzMWviLavv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2024

Про першу атаку на радіолокатор загоризонтного виявлення в Ковилкіно повідомлялося 11 квітня. За інформацією ЗМІ, тоді внаслідок атаки пошкодження отримала будівля, в якій розташовувався командний пункт.

За словами джерела видання, наслідки нинішньої атаки наразі уточнюються.