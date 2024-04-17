Беспилотники ГУР снова атаковали российскую РЛС "Контейнер" в Мордовии – СМИ

17 апреля украинские беспилотники атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в российском городе Ковылкино, что в Мордовии.﻿﻿ Об этом рассказали собеседники в ГУР, сообщает Украинская правда.

По данным источников издания, это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

Целью удара БпЛА стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер" с дальностью обнаружения целей около 3000 км и высотой обнаружения более 100 км. Расстояние от украинской границы до места поражения – около 580 километров.

Двухкоординатная загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС "Контейнер" россияне построили в городе Ковылкино в Мордовии в 2000-2002 годах.

Местные жители в мессенжерах пишут, что звуки взрывов были слышны около 9 утра. Также в сети публикуют видео, на которых видно столб дыма на месте РЛС "Контейнер" после попадания беспилотника.

Українські дрони знову атакували російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії. За даними УП, це операція ГУРВІДЕО з соцмереж pic.twitter.com/EzMWviLavv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 17, 2024

О первой атаке на радиолокатор загоризонтного обнаружения в Ковылкино сообщалось 11 апреля. По информации СМИ, тогда в результате атаки повреждения получило здание, в котором располагался командный пункт.

По словам источника издания, последствия нынешней атаки на данный момент уточняются.