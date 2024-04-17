МЗС Естонії про удар по Чернігову: Смертей не було б, якби Україна мала достатньо ППО

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що Росія не змогла б завдати руйнівного удару по Чернігову, якби Україна мала необхідні засоби для захисту свого неба, повідомляє Європейська правда.

В естонському міністерстві відзначили, що знову починають день із новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів України.

"Цього не сталося би, якби українцям дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити безперервну агресію Росії" , – йдеться у заяві.

Після удару Росії по центру Чернігова в середу глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні засоби, аби вона могла захищатись від повітряних атак з такою ж ефективністю, як це відбулось в Ізраїлі на вихідних.

Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.