МИД Эстонии об ударе по Чернигову: Смертей не было бы, если бы Украина имела достаточно ПВО

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что Россия не смогла бы нанести разрушительный удар по Чернигову, если бы Украина имела необходимые средства для защиты своего неба, сообщает Европейская правда.

В эстонском министерстве отметили, что снова начинают день с новостей о ракетных ударах, разрушениях и убитых мирных жителей Украины.

"Этого не произошло бы, если бы украинцам дали все, что они просят, чтобы защитить свое небо и отразить непрерывную агрессию России" , – говорится в заявлении.

После удара России по центру Чернигова в среду глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров предоставить Украине средства, чтобы она могла защищаться от воздушных атак с такой же эффективностью, как это произошло в Израиле на выходных.

Кулеба 17-19 апреля посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи", на которой он обсудит предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора.