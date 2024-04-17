У Росії головою Верховного Суду призначили однокурсницю Путіна

Рада Федерації РФ призначила Ірину Подносову на посаду головниці Верховного суду Росії. Раніше вона обіймала посаду заступника голови та голови Судової колегії з економічних суперечок, повідомляє Настоящее время.

Подносова – однокурсниця Путіна. У 1970-1975 роках Подносова навчалася на юридичному факультеті Ленінградського університету за спеціальністю "правознавство", як і майбутній президент. Її кандидатуру одноголосно рекомендувала Вища кваліфікаційна колегія суддів, а Путін вніс її на розгляд Ради Федерації.

У різні роки Подносова обіймала посади голови Другого апеляційного суду загальної юрисдикції та Ленінградського обласного суду.

Підносова стала головою Верховного суду після смерті попереднього голови В'ячеслава Лебедєва, який обіймав цю посаду 33 роки. Він помер 23 лютого 2024 року.

Джерела "Ведомостей" передбачали призначення Подносової як "найбільш логічне", оскільки вона "давно відома" у суддівському співтоваристві. У 2020 році співрозмовники "Комерсанта" називали її "дуже впливовою людиною", "оскільки всі розуміють, хто за нею стоїть".