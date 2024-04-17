В России главой Верховного Суда назначили однокурсницу Путина

Совет Федерации РФ назначил Ирину Подносову на должность председательницы Верховного суда России. Ранее она занимала пост зампреда и главы Судебной коллегии по экономическим спорам, сообщает Настоящее время.

Подносова – однокурсница Путина. В 1970-1975 годы Подносова училась на юридическом факультете Ленинградского университета по специальности "правоведение", как и будущий президент. Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей, а Путин внес ее на рассмотрение в Совет Федерации.

В разные годы Подносова занимала должности главы Второго апелляционного суда общей юрисдикции и Ленинградского областного суда.

Подносова стала председателем Верховного суда после смерти предыдущего главы Вячеслава Лебедева, который занимал эту должность 33 года. Он скончался 23 февраля 2024 года.

Источники "Ведомостей" предсказывали назначение Подносовой как "наиболее логичное", так как она "давно известна" в судейском сообществе. В 2020 году собеседники "Коммерсанта" называли ее "весьма влиятельным человеком", "поскольку все понимают, кто за ней стоит".