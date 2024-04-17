МЗС Британії: Ізраїль вирішив відповісти на атаку Ірану

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон вважає, що Ізраїль дасть відповідь на атаку Ірану, але сподівається, що це буде зроблено таким чином, щоб "мінімізувати ескалацію" конфлікту, повідомляє Укрінформ.

Британський урядовець заявив сьогодні, що Сполучене Королівство розуміє, що Ізраїль відповість на атаку Ірану, що відбулася у минулі вихідні.

Під час візиту до Ізраїлю Кемерон сказав журналістам, що Ізраїль "приймає рішення діяти".

"Це правильно, що ми чітко висловили свою точку зору щодо того, що має відбуватися далі, але очевидно, що ізраїльтяни приймають рішення діяти" , - сказав Кемерон.

Очікується, що під час перебування в Ізраїлі Кемерон зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та міністром закордонних справ Ісраелем Кацом. Кемерон вже зустрівся з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом сьогодні вранці.

"Ми сподіваємося, що вони зроблять це (відповідь Ірану - ред.) таким чином, щоб якомога менше сприяти ескалації ситуації" , - додав Кемерон.

Прем'єр-міністр Нетаньягу розмовляв з головою уряду Великої Британії Ріші Сунаком у вівторок увечері, тоді Сунак сказав своєму ізраїльському колезі, що "настав момент, коли холодний розум має переважати".