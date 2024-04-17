МИД Британии: Израиль решил ответить на атаку Ирана

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон считает, что Израиль ответит на атаку Ирана, но надеется, что это будет сделано таким образом, чтобы "минимизировать эскалацию" конфликта, сообщает Укринформ.

Британский чиновник заявил сегодня, что Соединенное Королевство понимает, что Израиль ответит на атаку Ирана, состоявшуюся в минувшие выходные.

Во время визита в Израиль Кэмерон сказал журналистам, что Израиль "принимает решение действовать".

"Это правильно, что мы четко выразили свою точку зрения по поводу того, что должно происходить дальше, но очевидно, что израильтяне принимают решение действовать" , - сказал Кэмерон.

Ожидается, что во время пребывания в Израиле Кэмерон встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Исраэлем Кацом. Кэмерон уже встретился с президентом Израиля Исааком Герцогом сегодня утром.

"Мы надеемся, что они сделают это (ответ Ирана – ред.) таким образом, чтобы как можно меньше способствовать эскалации ситуации" , - добавил Кэмерон.

Премьер-министр Нетаньяху разговаривал с главой правительства Великобритании Риши Сунаком во вторник вечером, тогда Сунак сказал своему израильскому коллеге, что "настал момент, когда холодный разум должен преобладать".