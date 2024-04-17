Sportbank зупиняє роботу: клієнтів продовжить обслуговувати "Таскомбанк"

"Таскомбанк" повідомив, що повністю зупиняє роботу проєкту sportbank, який діяв на основі його ліцензії. Усім клієнтам пропонують надалі використовувати застосунок TAS2U.

Про це йдеться﻿ в повідомленні банку.

Зазначається, що з 17 квітня нові клієнти не можуть приєднатися до банку, а з 12 травня застосунок sportbank﻿ стане недоступним.

"Проєкт sportbank здійснює діяльність на підставі ліцензії АТ "Таскомбанк". Отже, усі клієнти sportbank є клієнтами Таскомбанку, і банк продовжить їх обслуговування, забезпечуючи надійний і сучасний фінансовий сервіс" , – йдеться в повідомленні.

Зупинити проєкт вирішили через "значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії в цілому".

"Таскомбанк" пропонує клієнтам завантажити застосунок TAS2U та зареєструватися ввівши свої дані sportbank.